Foot - Angleterre

Havertz douche les espoirs de Kane

Publié le 26 septembre 2022 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2022 à 22h51

L'Angleterre et l'Allemagne se sont livrés à une incroyable bataille à Wembley. Mais malgré une folle remontée des Three Lions, les deux équipes se sont quittées sur un match nul en Ligue des nations (3-3). Avant le Mondial, le doute subsiste sur leur véritable niveau.