Foot : D’après une simulation, le gagnant de la Coupe du monde 2022 est…

Publié le 27 juin 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Championne du monde en titre, l’Équipe de France a le plus de chances que n’importe quelle autre sélection qui sera présente au Qatar en novembre et décembre prochain, de rafler le trophée tant convoité selon le simulateur d’Opta Analyst. Et ses deux concurrents les plus sérieux seraient le Brésil et l’Espagne, vainqueurs des éditions 2002 et 2010…

Le lundi 21 novembre prochain aura lieu le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar. Et contrairement à la coutume, ce ne sera pas le pays organisateur qui prendra part au match d’ouverture. En effet, les rencontres Sénégal - Pays-Bas et Angleterre-Iran devanceront le Qatar-Équateur programmé à 17h à ladite date. L’Équipe de France, championne du monde en titre devra dans un premier temps se frotter et disposer de l’Australie, du Danemark et de la Tunisie afin de passer la phase de poules et d’avoir une réelle chance de conserver son titre mondial acquis en Russie en 2018. D’ailleurs, la France aurait toutes ses chances et est une réelle candidate à sa propre succession.

La France favorite, le Brésil talonne les Bleus pour le titre mondial

Championne du monde en 1998 et en 2018, L’Équipe de France est, selon le simulateur d’ Opta Analyst , la sélection la plus à même à soulever la Coupe du monde le 18 décembre prochain en finale au Qatar. En effet, selon l’étude menée par le simulateur en question, les Bleus viennent se placer en toute première position avec pas moins de 17,93% de chances de l’emporter sur leurs adversaires. Cependant, l’Équipe de France est talonnée et de très près par le Brésil. La Seleção a pour sa part, d’après Opta Analyst 15, 93% de chances de s’asseoir sur le toit du monde pour la première fois depuis leur sacre en Corée du Sud en 2002.

L’Espagne ferme le podium, l’Angleterre indique la voie au reste du monde

Sacrée championne du monde en 2010, La Roja pourrait remettre cela à l’automne prochain. En effet, l’Espagne aurait 11,53% de chances de mettre ses mains sur le trophée dorée de la Coupe du monde. Finaliste du dernier euro, la sélection anglaise ne dépasse pas la barre des 10% et se contente de 8,03% de chances de succès au Qatar lorsque la Belgique (7,90%), les Pays-Bas (7,70%), l’Allemagne (7,21%) se suivent.

L'Argentine ferme la marche, mais Di Maria est prêt