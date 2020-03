Foot - PSG

Foot - Clash : Comment le PSG a chambré Dortmund !

Publié le 13 mars 2020 à 5h10 par La rédaction

Après le match aller de Ligue des Champions où le PSG est totalement passé à côté de son match, les Parisiens ont remporté le match retour. Et ils en ont profité pour chambrer le Borussia Dortmund, dans les règles de l'art...

L’image avait fait le tour du monde après le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Erling Haaland, auteur d’un doublé contre le PSG avec le Borussia Dortmund (2-1), avait célébré son but d’une façon jugée provocante par de nombreux supporters parisiens, en se mettant en tailleur sur la pelouse et en joignant ses index et ses pouces, comme pour montrer qu’il était « zen ». Seulement voilà, Paris a remporté le match retour 2-0, se qualifiant pour les quarts de finale trois ans après sa dernière qualification pour ce stade de la compétition. L’occasion pour Paris de chambrer son adversaire…

Une photo qui fait le buzz

Après la rencontre, les Parisiens n’ont pas manqué de montrer leur joie. Cris de joie, de rage de vaincre, ont accompagné le coup de sifflet final de l’arbitre du soir. Suite à la rencontre, les Parisiens se sont rassemblés, et ont pris la pose de Haaland après son but. Une qualification « zen » pour le PSG après son match retour, qui n’a pas manqué de rendre l’ascenseur à la pépite norvégienne du BVB.



Sur les réseaux sociaux, la photo fait le buzz. Certains estiment que c’est de bonne guerre, d’autres estiment que « le karma s’occupera d’eux » : les avis sont mitigés sur ce geste des joueurs du PSG. Outre cette photo, plusieurs déclarations ont également enflammé la toile ces derniers jours. Après s’en être pris à Thomas Tuchel après l’échec tactique du PSG au match aller, le frère de Presnel Kimpembe, Kevin, a encore fait des siennes. « Dégage, ici c’est les cités de France narvalo » a ainsi écrit le frère du défenseur central du PSG, à destination d’Erling Haaland. Peu avant la rencontre, une photo de Haaland a circulé sur les réseaux sociaux avec l'inscription : « Paris est ma ville, non la vôtre » . Il s'agissait finalement d'un montage mais après la rencontre, Neymar a souhaité répondre au buteur norvégien, en publiant tout simplement une photo sur Instagram de lui réalisant la même célébration que le buteur du BVB, accompagnée de la description « Paris est notre ville, pas la tienne » .

Neymar a répondu sur Instagram à Håland ?''? pic.twitter.com/D46tLEAAl5 — BeFoot (@_BeFoot) March 12, 2020