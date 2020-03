Foot - Étranger

Étranger : Malcom réagit à la fin de disette avec le Zenit !

Publié le 15 mars 2020 à 23h10 par H.G.

Alors que le Zenit Saint-Petersbourg s’est imposé 7-1 contre Ural ce samedi, cela a été l’occasion pour Malcom de retrouver le chemin du but. Et à l’issue de la rencontre, l’ancien du FC Barcelone n’a pas caché sa joie.