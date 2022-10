Foot

EXCLU : Le patron de l’arbitrage français en grand danger…

Publié le 13 octobre 2022 à 15h47

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Directeur Technique de l’Arbitrage de la LFP, Pascal Garibian est sur la sellette. Selon nos informations, son départ pourrait être à l’ordre du jour du prochain comité exécutif, le 9 novembre prochain.

Régulièrement au centre des polémiques, l’arbitrage français ne parvient pas à éteindre la gronde des clubs professionnels. Et notamment ceux de la Ligue 1, vent debout contre les hommes en noir mais surtout leur responsable, Pascal Garibian, Directeur Technique de l’Arbitrage de la LFP. Selon nos informations, il est en grand danger à l’approche du prochain comité exécutif, qui se tiendra le 9 novembre. Porté par une grande majorité des présidents de clubs de Ligue 1, un mouvement visant à organiser le départ de Pascal Garibian prend de plus en plus forme. Les chances de voir le patron de l’arbitrage prendre la porte sont à ce jour importantes.