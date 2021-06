Foot - Euro

Euro : L’énorme mea-culpa de Matthijs de Ligt !

Publié le 27 juin 2021 à 23h33 par La rédaction

Expulsé lors du huitième de finale de l’Euro entre la République Tcheque et les Pays-Bas (0-2), Matthijs de Ligt a semblé particulièrement atterré après l’élimination des siens.