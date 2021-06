Foot - Euro

Euro 2021 : Le Pays de Galles peut-il refaire le coup ?

Publié le 10 juin 2021 à 8h20 par La rédaction

Après sa demi-finale en 2016, le Pays de Galles est de retour à l’Euro cet été. Mais la forme des cadres n’est plus la même et cela va être difficile pour les Gallois de refaire le coup.

La forme du moment

Demi-finaliste plus que surprise à l’Euro 2016, le Pays de Galles a depuis connu 5 années plus difficiles. Les causes principales sont les méformes des deux joueurs phares : Aaron Ramsey et surtout Gareth Bale. En difficulté en club, ils n’ont plus le même rendement en sélection. En plus de ça, l’équipe a changé depuis 2016. Des jeunes joueurs comme Neco Williams, défenseur de Liverpool et Ethan Ampadu, milieu de Sheffield, pointent le bout de leur nez et viennent s’imposer dans le 11 gallois. L’expérience, elle, n’est pas encore là et elle pourrait manquer cet été. Réponse dans un mois !

Le joueur à suivre

Qui d’autre que Gareth Bale ? Méforme ou pas, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions reste l’un des joueurs à suivre dans cet Euro 2021. Et le capitaine du Pays de Galles compte bien rendre la même copie que lors de l’Euro en France. Même si son prêt à Tottenham n’est pas aussi réussi que voulu, en sélection, c’est un autre joueur. Et il ne faut pas oublier qu’il était l’artisan principal du parcours exceptionnel jusqu’en demi-finale 5 ans auparavant. Dans un groupe A équilibré, le Pays de Galles ne part pas favori pour autant. Et sans un Gareth Bale flamboyant, l’aventure pourrait s’arrêter plus vite qu’en 2016.

Le prono du 10

Un Gareth Bale moins épatant, une génération inexpérimentée, cet Euro s’annonce difficile pour le Pays de Galles. Barrière Bet cote à 111 la victoire finale. Pour nous, ça sera une élimination en poules. Face à l’Italie, la Turquie et la Suisse, les Gallois ne sont pas favoris et on ne les voit pas refaire le coup de 2016. En revanche, cet Euro aura le mérite d’offrir à beaucoup de jeunes internationaux leur premier grand tournoi. Même si cela semble juste pour se qualifier en phase finale, ils engrangeront de l’expérience pour le futur de la sélection galloise.