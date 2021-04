Foot - Étranger

Super Ligue : Arsène Wenger sort du silence et démonte le projet !

Publié le 25 avril 2021 à 11h22 par K.V.

Véritable icône du club d’Arsenal, Arsène Wenger s'est indigné de la création de la Super Ligue dans un entretien accordé au Telegraph, appuyant également sur l'importance de l'implication des joueurs contre ce projet.