Neymar change de vie et dévoile le responsable !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à Santos, son club formateur, après un court périple en Arabie Saoudite, Neymar retrouve des sensations au Brésil. Si plusieurs critiques ont plu autour de sa fin de carrière, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao a récemment affirmé ne rien regretter, et que les blessures lui avaient rendu la vie compliquée, mais grâce à Dieu, il avait ce qu'il voulait.

Meilleur buteur de l’histoire d’une sélection qui a vu évoluer des légendes comme Ronaldo, Rivaldo, Zico, Ronaldinho, ou encore Pelé, Neymar a néanmoins déçu beaucoup de ses supporters. Promis à la gloire, le joueur désormais âgé de 33 ans a décidé de quitter l’Arabie Saoudite et son contrat XXL afin de signer six mois à Santos.

50M€ : Le PSG a trouvé le nouveau Neymar !

➡️ https://t.co/rAfvKYSD3t pic.twitter.com/iuGBupIGaK — le10sport (@le10sport) February 23, 2025

Neymar se ressource tranquillement au Brésil

Revenu au sein de son club formateur, Neymar profite. Le génie brésilien peut compter sur le soutien du peuple brésilien, lui qui espère retrouver une bonne condition physique en vue de la Coupe du monde 2026. Perçue comme le successeur du « Roi » Pelé à Santos, l’ancienne vedette du PSG a tenté de répondre à cette comparaison, affirmant au passage qu’il n’avait jamais souhaité devenir le « Roi » Neymar.

« J’ai eu beaucoup de blessures qui m’ont coûté cher dans ma carrière »

« Ce n’est pas que je ne voulais pas être roi, mais pour moi, il n’y a qu’un seul roi et c’est Pelé. Beaucoup de choses sont arrivées, j’ai eu beaucoup de blessures qui m’ont coûté cher dans ma carrière et Dieu l’a voulu ainsi. Je n’ai aucune raison d’être triste, au contraire. Je suis très heureux de mon histoire et de ma vie. Tout ce dont je rêvais, je l’ai fait, presque tout, j’ai même réalisé des choses dont je ne rêvais pas. Je suis très reconnaissant à Dieu d’avoir changé ma vie et celle de ma famille et de mes amis. C’est la chose la plus importante pour moi », a ainsi confié Neymar pour la chaîne YouTube TheGrefg.