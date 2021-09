Foot - Étranger

Étranger : Lionel Scaloni revient sur l’arrêt du match Brésil-Argentine

Publié le 5 septembre 2021 à 23h05 par La rédaction

Alors que l’Argentine et le Brésil devaient s’affronter ce dimanche soir, la rencontre a vite été interrompue. En cause, des joueurs argentins qui auraient violé le protocole sanitaire en vigueur au Brésil. Au micro de TyC Sports, Lionel Scaloni a regretté la situation.