Vinicius - Mbappé : Le Real Madrid annonce du lourd !

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé peine à justifier l'enthousiasme qui a accompagné sa signature. Décevant, l'ancien attaquant du PSG ne trouve pas ses marques aux côtés de Vinicius Junior, qui continue d'occuper le couloir gauche pendant que Mbappé a été placé au poste d'avant-centre. Cependant, Carlo Ancelotti n'est absolument pas inquiet et annonce même du lourd pour son duo de choc.

Très attendu, Kylian Mbappé peine à répondre aux attentes suscitées par sa signature. En effet, ses débuts au Real Madrid sont poussifs, notamment parce qu'il est positionné avant-centre, puisque Vinicius Junior est intouchable à gauche. Cependant, Carlo Ancelotti n'est absolument pas inquiet.

Mbappé - Vinicius : La femme d'une star du Real Madrid le promet, «ils vont connaître la vraie peur» https://t.co/4g73Tuimoq pic.twitter.com/aOvbVO1KHi — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Ancelotti monte au créneau pour Mbappé

« Le dernier but de Kylian Mbappé remonte au 14 août, nous ne sommes que le 28 août, ça ne fait que deux semaines qu'il n'a pas marqué. C'est trop court pour que l'on soit inquiets. Nous ne nous inquiétons pas, il ne s'inquiète pas », promet l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je le vois meilleur chaque jour»

« Il est très content et très heureux. Bien sûr qu'il a envie de marquer lors du prochain match. Tout comme Vinicius Jr qui n'a pas marqué lors des trois derniers matchs et que je ne vois pas inquiet non plus. Kylian Mbappé progresse très bien, je le vois meilleur chaque jour. Il est excité, motivé et avec de l'envie. Il s'entraîne bien, il est très humble et il me semble qu'il s'adapte très bien », ajoute Carlo Ancelotti.