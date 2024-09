Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or, Vinicius Jr ne fait toutefois pas l’unanimité en Espagne. La star du Real Madrid fait souvent l’objet de polémiques. Le Brésilien a notamment été au coeur d’un scandale raciste en mai 2023 contre Valence. Paco Roig, ancien président du club espagnol, s’est alors permis une sortie explosive contre l’attaquant de 24 ans.

«Il va toujours voir l'arbitre»

Se remémorant cette scène, Paco Roig s’est permis un gros craquage sur Vinicius Jr. « Il est peut-être un grand joueur, et je pense qu'il l'est, mais c'est une... C’est une m*rde en tant que personne. Il va toujours voir l'arbitre. Je suis allé 20 ou 30 fois en Amérique du Sud et il ne m'est jamais rien arrivé. Je vais en Amérique du Sud avec humilité et je parle avec affection » a lâché l’ancien président de Valence dans un entretien accordé à Relevo.

Vinicius Jr charge l'Espagne avant la Coupe du monde 2030

Plus le temps passe, moins Vinicius Jr semble faire l’unanimité en Espagne. Le compatriote de Neymar s’est notamment fait remarquer il y a quelque temps avec une sortie médiatique critiquant les supporters espagnols. Vinicius Jr faisait savoir qu’il était souvent victime de racisme et que l’Espagne ne méritait par conséquent pas d’accueillir la Coupe du monde en 2030. « Si les choses n'évoluent pas avant 2030, je pense que la Coupe du monde doit changer de lieu car le joueur ne se sent pas à l'aise et en sécurité en jouant dans un pays où il peut souffrir du racisme » avait lancé l’attaquant du Real Madrid, provoquant ainsi la colère des dirigeants madrilènes.