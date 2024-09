Real Madrid : Vinicius Jr se met dans l’embarras !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est la maison de Vinicius Jr depuis 2018. Toutefois, ces derniers mois, le Brésilien a été la cible d’injures racistes émises par des supporters de clubs en Espagne. De quoi le pousser à combattre pour la cause tout en affirmant qu’un changement est obligatoire d’ici la Coupe du monde 2030 qui devrait se jouer ailleurs dans le cas contraire. Le maire de Madrid demande des excuses à la star merengue.

Vinicius Jr a occasionnellement été victimes d’insultes racistes sur et en dehors des terrains en Espagne. Une situation qui l’avait ému jusqu’aux larmes pendant la trêve internationale de mars en conférence de presse avant la rencontre opposant La Roja à La Seleçao. La star brésilienne se bat ouvertement contre ces problèmes raciaux et ce depuis quelque temps.

«Tous les joueurs ont dit que si cela se produisait, la prochaine fois, nous devrons tous quitter le terrain»

D’ailleurs, en interview pour CNN, Vinicius Jr a assuré au journaliste Darren Lewis qu’il n’était pas l’unique joueur du Real Madrid à prendre part à ce combat. « Au club, nous en parlons souvent. Pas seulement moi, mais tous les joueurs ont dit que si cela se produisait, la prochaine fois, nous devrons tous quitter le terrain pour que tous ceux qui nous ont insultés paient une pénalité beaucoup plus lourde ».

«Si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense qu’il faudra changer de lieu de la Coupe du Monde»

Vinicius Jr est même allé plus loin en se projetant en 2030, année de la Coupe du monde en Espagne. A ses yeux, il faudrait prendre une décision drastique si jamais la situation n’évoluait pas dans le bon sens d’ici-là. « Jusqu’en 2030, nous avons une très grande marge d’évolution. J’espère donc que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter. une personne à cause de la couleur de sa peau, parce que si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense qu’il faudra changer de lieu de la Coupe du Monde ».

«J'espère qu’il rectifiera cela immédiatement»

Une déclaration qui n’a pas du tout plu à José Luis Martinez-Almeida. Le maire de Madrid, par l’intermédiaire de propos relayés par AS, a demandé à Vinicius Jr de revenir sur ses paroles et ce, le plus rapidement possible. « J'espère qu’il rectifiera cela immédiatement. Nous sommes tous conscients qu'il existe des épisodes racistes dans la société et que nous devons travailler dur pour y mettre fin. Il est injuste pour l'Espagne et pour Madrid de dire que nous sommes une société raciste ».