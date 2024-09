Real Madrid : Vinicius Jr déclenche une nouvelle polémique en Espagne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2), grâce à Vinicius Jr et Kylian Mbappé, buteurs sur penalty. Le Brésilien avait ainsi ouvert la marque, suite à quoi, il avait demandé au public d’Anoeta de se taire. Une célébration qui ne passe toutefois pas en Espagne et ce dimanche, Vinicius Jr en prend pour son grade.

3ème victoire en Liga pour le Real Madrid. Opposée à le Real Sociedad à Anoeta, la Casa Blanca est donc repartie avec les 3 points (0-2), s’imposant grâce à Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Les deux stars du Real Madrid ont trouvé le chemin des filets sur penalty, célébrant par la suite leur réalisation.

« Cela n’a aucun sens de demander au stade de se taire »

Et voilà qu’avec sa célébration, Vinicius Jr se retrouve au coeur de la polémique. En effet, le numéro 7 du Real Madrid avait alors demandé au public d’Anoeta de se taire après son but. Une réaction inappropriée ? Rapporté par AS, le journaliste Tomas Roncero a confié : « Cela n’a aucun sens de demander au stade de se taire aujourd’hui. Maintenant, il est à côté d'un footballeur comme Mbappé qui ne fait jamais rien qui puisse paraître agressif en tribunes et ne se bat avec aucun supporter, il doit se laisser influencer par lui ».

« Il est incapable de célébrer un but normalement »

Julio Pulido a lui lâché après ce geste de Vinicius Jr : « Il est incapable de célébrer un but normalement, il doit provoquer son rival. Cela nuit beaucoup à votre image ». De son côté, Antonio Romero a expliqué : « Je pense que pour Vinicius, ce ne sont plus des erreurs de jeunesse. Il y a des gens autours de lui qui ne lui rendent pas service. Il y a de plus en plus de gens au sein du club qui pensent que Vinicius devrait changer d’attitude ».