Real Madrid : Une star se fait clasher, elle répond cash

Pierrick Levallet

En plein calvaire depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard ne sera plus un joueur madrilène la saison prochaine. Le Belge a été libéré de son contrat. Son transfert au sein du club madrilène a été un véritable fiasco, et ce n'est pas Toni Kroos qui dira le contraire. L'Allemand a d'ailleurs taclé le joueur de 32 ans récemment. Et ce dernier n'a pas manqué de lui répondre.

Arrivé en 2019 dans la peau d’une superstar, Eden Hazard était vu comme le digne successeur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Mais l’aventure madrilène a rapidement viré au fiasco pour l’international belge. Trop souvent ennuyé par les blessures et peu convaincant sur le terrain, le joueur de 32 ans est très vite passé du statut de star à indésirable. La saison prochaine, Eden Hazard n’évoluera d’ailleurs plus chez les Merengue . Le Real Madrid l’a libéré de son contrat, et son avenir demeure incertain pour le moment. En attendant, le vestiaire de la Casa Blanca n’hésite plus à le clasher.

«Il n’a pratiquement rien fait à part se reposer»

Sans la nommer, Toni Kroos a asséné un tacle assassin à la star belge. « Nous avions un autre joueur qui est venu pour beaucoup d’argent et qui n’a pratiquement rien fait à part se reposer. C’était beaucoup d’argent, je pense que tout le monde peut dire que ce n’était pas un bon transfert » a lâché le milieu de terrain du Real Madrid. La réponse d’Eden Hazard ne s’est pas faite attendre.

«J’ai un peu d’énergie quand même !»