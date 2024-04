Real Madrid : Une star de Guardiola craque en direct !

Thomas Bourseau

Manchester City était parvenu à corriger le Real Madrid à l’Etihad Stadium l’année dernière (4-0). Mais la donne n’a pas été la même mercredi puisque les Skyblues ont été tenus en échecs (1-1) et se sont même inclinés aux tirs au but (3-4). De quoi faire enrager Rodri qui n’a pas mâché ses mots en zone mixte.

Manchester City et le Real Madrid ont offert un spectacle fou et plein de rebondissements pendant ces quarts de finale de Ligue des champions. Les deux derniers vainqueurs de la C1 se sont quittés sur un match nul la semaine dernière au Santiago Bernabeu (3-3) et ont terminé le temps réglementaire de la deuxième manche sur le même score mercredi soir (1-1) à l'Etihad Stadium.

«Pour être honnête, aujourd'hui je n'ai vu qu'une seule équipe»

Cependant, c’est aux tirs au but que le Real Madrid (3-4) a validé son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions. Une élimination cruelle aux yeux de Rodri qui s’est montré amer en zone mixte après le coup de sifflet final. « Pour être honnête, aujourd'hui je n'ai vu qu'une seule équipe. Nous ne nous attendions pas à ce que Madrid soit aussi défensif. Nous méritions de nous qualifier. Il n'y a pas d'explication ».

«La chance était du côté de Madrid, comme d'habitude»