Real Madrid : Une nouvelle rassurante est annoncée

Après Thibaut Courtois, Eder Militao, Dani Ceballos, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Vinicius Jr, Rodrygo a également rejoint l'infirmerie du Real Madrid. Mais heureusement pour le club merengue, la blessure de l'attaquant brésilien de 22 ans ne serait pas sérieuse. En effet, l'entourage de Rodrygo s'est montré rassurant quant à son état de santé.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid est touché par une terrible malédiction. En effet, Carlo Ancelotti voit ses joueurs tomber un à un à cause de blessures. Plus précisément, Thibaut Courtois, Eder Militao, Dani Ceballos, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Vinicius Jr sont blessés sérieusement et ne vont pas retrouver la compétition avant de longues semaines, voire de longs mois pour certains d'entre eux.

Rodrygo rejoint l'infirmerie du Real Madrid

Pour ne pas arranger les affaires du Real Madrid, Rodrygo s'est également blessé, et ce, lors du dernier rassemblement avec le Brésil. Touché à un genou, l'attaquant de 22 ans doit passer des examens ce vendredi pour définir la nature exacte de sa blessure. Mais, pour le moment, les nouvelles ne sont pas alarmantes.

«Cela ne semble pas grave»