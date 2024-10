Real Madrid : Un «phénomène» plombé par Mbappé ?

Pierrick Levallet

Si le Real Madrid a réalisé une excellente saison en 2023-2024, c’est en partie grâce à Jude Bellingham. L’international anglais marchait sur l’eau lors du dernier exercice. Mais cette saison, le joueur de 21 ans éprouve plus de difficulté. Kylian Mbappé serait notamment la cause des galères de son coéquipier star.

Lors de l’été 2023, le Real Madrid a frappé un très grand coup sur le mercato. Le club madrilène a mis la main sur Jude Bellingham contre un chèque de 103M€. Et l’international anglais a immédiatement marché sur l’eau chez les Merengue. Deuxième meilleur buteur du club, il a été l’un des grands artisans du sacre en Ligue des champions la saison passée.

Bellingham galère au Real Madrid cette saison

Mais Jude Bellingham n’y arrive plus. Le joueur de 21 ans n’a toujours pas inscrit le moindre but cette saison jusqu'à présent. Il est d'ailleurs passé au travers de son match face au FC Barcelone ce samedi soir (défaite 0-4). Il faut dire que l’ancien du Borussia Dortmund évolue désormais plus bas sur le terrain, en partie pour compenser le départ à la retraite de Toni Kroos. Mais il y aurait une autre raison aux galères de Jude Bellingham au Real Madrid.

Kylian Mbappé responsable de ses problèmes ?

Véritable « phénomène » du Real Madrid, l’international anglais évoluait avec une certaine liberté dans le onze de Carlo Ancelotti comme le rapporte AS. Ce n'est plus le cas désormais, Jude Bellingham étant cantonné à un rôle de milieu de terrain depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Le joueur de 21 ans a plus de contraintes pour garantir un certain équilibre défensif au Real Madrid et laisser plus de place à l’ancien du PSG en attaque. Indirectement, Kylian Mbappé serait en partie responsable du début de saison mitigé de Jude Bellingham. Reste maintenant à voir si Carlo Ancelotti saura trouver les solutions pour tirer le meilleur de tous ses joueurs. À suivre...