Real Madrid : Un destin à la Zidane pour Mbappé ? Hanouna calme tout le monde

Cela fait maintenant plusieurs mois que Kylian Mbappé n’évolue plus au haut niveau qui était le sien auparavant. Longtemps comme comme l’un des meilleurs joueurs du monde si ce n’est le meilleur, le Français doit relever la tête. Mais est-ce vraiment possible ? Cyril Hanouna a jeté un froid à ce propos, démontant au passage la possibilité d’imiter un certain Zinedine Zidane.

Cet été, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour signer au Real Madrid. Ayant réalisé son rêve, l’international français était forcément très attendu et il fallait répondre sur le terrain. Après 9 matchs toutes compétitions confondues, le voilà déjà à un total de 7 buts. Pour autant, son niveau de jeu est encore loin d’être celui qui était le sien quand il était au top. Le retour du grand Mbappé est ainsi espéré par tous, mais voilà que cela pourrait finalement ne jamais arriver.

Équipe de France : Le statut de Mbappé remis en question ? https://t.co/5MBu2Ixyoj pic.twitter.com/CTTFvr6DFy — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

« Je pense que le niveau de jeu ne reviendra plus comme il était avant »

Au micro d’Europe 1, Cyril Hanouna a dressé un constat inquiétant sur le niveau de jeu de Kylian Mbappé. Il a en effet assuré : « Attention le niveau de jeu. Je pense qu’il ne pourrait plus jamais retrouver le niveau de jeu qu’il a eu, qu’il avait à l’époque. C’est un problème beaucoup plus profond que ce qu’on dit. Je pense que le niveau de jeu ne reviendra plus comme il était avant. C’est pas possible. Pourquoi ? Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, de nouveaux joueurs qui arrivent qui poussent. Et je pense qu’il est arrivé à son apogée un peu plus tôt, à 23-24 ans ».

« Zizou, ça n’a rien à avoir »

Et relancé par la suite sur la possibilité que Kylian Mbappé se développe d’autres qualités à l’image de Zinedine Zidane, Cyril Hanouna n’est pas plus optimiste que cela. « Développer d’autres capacités comme Zizou ? Ça n’a rien à voir. Techniquement, Zizou, ça n’a rien à avoir. Mbappé, il n’a que sa vitesse », a lâché le présentateur.