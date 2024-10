Real Madrid : Surprise, Mbappé fait trois victimes XXL ?

Pierrick Levallet

En rejoignant le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a immédiatement été intégré dans le onze de départ. Carlo Ancelotti a malgré tout été contraint de changer ses plans pour faire de la place à la star de 25 ans. L’arrivée de l’international français a toutefois fait quelques grosses victimes chez les Merengue.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance en signant au Real Madrid cet été. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 a refusé d’y prolonger pour pouvoir débarquer libre chez les Merengue. Très attendu depuis de longues années, le natif de Bondy a été présenté en grande pompe au Santiago Bernabéu plein à craquer et s’est immédiatement fait une place dans le onze madrilène.

Bellingham victime de Mbappé au Real Madrid ?

Carlo Ancelotti a toutefois été contraint de changer ses plans pour inclure Kylian Mbappé dans son équipe. L’entraîneur du Real Madrid a notamment modifié son dispositif et attribué un nouveau rôle à Jude Bellingham, qui évolue désormais plus comme un milieu de terrain que la saison passée. Mais l’international anglais n’est pas le seul à avoir fait les frais de l’arrivée de l’ancien du PSG.

Deux autres joueurs ont fait les frais de son arrivée

Comme le rapporte AS, Eduardo Camavinga et Federico Valverde sont aussi victimes du transfert de Kylian Mbappé. Le Real Madrid est à la recherche de système parfait pour mettre l’international français dans les meilleures conditions. Comme Jude Bellingham, les deux joueurs ont donc été essayés à plusieurs postes cette saison dans l’optique que le dispositif permette à Kylian Mbappé d’évoluer à son meilleur niveau. Indirectement, le champion du monde 2018 enchaîne les victimes au Real Madrid. Et Carlo Ancelotti ne semble toujours pas avoir trouvé la bonne solution d’un point de vue tactique. Reste à voir si le technicien italien finira par régler les problèmes dans son onze de départ.