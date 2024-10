Real Madrid - Mbappé : Sous le choc, l’Espagne annonce «son match d’adieu»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu de pied ferme au Real Madrid depuis plusieurs années, Kylian Mbappé a enfin rejoint le club merengue l'été dernier alors que son contrat avec le PSG prenait fin. Cependant, le Bondynois est loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature, et cela commence à faire parler en Espagne.

« Pourquoi la médiocrité de Mbappé gâche le Real Madrid ? » L'ambiance est posée. La question est signée Angel del Riego et il s'agit tout bonnement du titre de son édito pour le média espagnol El Confidencial. Un édito acerbe dans lequel Kylian Mbappé en prend clairement pour son grade après son début de saison discret avec le Real Madrid. Extraits.

«Avec Mbappé, c'est comme si nous avions signé le Pelé du Cosmos»

« Vers la 70e minute du match contre Villarreal, le Français est allé sur le banc. Il ne bouge pas d'un poil. Le public l'applaudit automatiquement. Celui qui a été considéré pendant des années comme l'enfant prodigue ne suscite plus que l'indifférence. Et il le sait. Et il ne se révolte pas contre cette forme cruelle d'indifférence. Il ne change pas de visage, il n'accélère pas ses courses, il ne presse pas, il n'élève pas son jeu rustique de petite star sur le déclin. Il se contente de flâner et de marcher. Sa réticence est sans précédent dans l'histoire de Madrid », écrit-il dans un premier temps, avant d'être encore plus radical.

«Chaque match est comme son match d'adieu»

« Avec Mbappé, c'est comme si nous avions signé le Pelé du Cosmos. Chaque match est comme son match d'adieu, nous lui pardonnons sa maladresse pour tout ce qu'il nous a donné pendant ces étés incroyables. Dans ce même match contre le Sous-marin jaune, Vinícius est entouré de trois adversaires à quelques mètres de la surface. D'un premier geste de la hanche, il s'écarte de l'adversaire et pose le ballon. En un éclair, il tire là où il n'y avait rien. But dans la lucarne, s'exclament les enfants. Et un peu plus tard, le gardien est mis au courant de ce qui s'est passé », ajoute Angel del Riego.