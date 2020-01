Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane sort du silence pour Gareth Bale !

Publié le 19 janvier 2020 à 1h00 par B.C.

Absent du groupe ce samedi pour la réception du FC Séville (2-1), Gareth Bale ne semble toujours pas entrer dans les plans de Zinedine Zidane. Cependant, l’entraîneur du Real Madrid a assuré que le Gallois était simplement blessé.

La situation de Gareth Bale au Real Madrid ne s’arrange pas. Poussé vers la sortie par Zinedine Zidane l’été dernier, l’international gallois connaît une saison délicate chez les Merengue . D’ailleurs, certains médias annoncent que le joueur de 30 ans pourrait quitter le club espagnol l’été prochain, même si Jonathan Barnett, son agent, a récemment annoncé que l’avenir de Bale s’écrivait à Madrid. En attendant de savoir ce qu'il fera au cours du mercato estival, Gareth Bale semble être mis de côté par Zinedine Zidane comme l’atteste son absence ce samedi pour la réception du FC Séville (2-1). Selon AS , l’entraîneur français aurait tout simplement décidé de punir son joueur, qui s’est entraîné toute la semaine le groupe. Une information néanmoins balayée par Zidane.

« Gareth a eu quelques petits soucis dans la semaine »