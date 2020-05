Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Golf, Stephen Curry… Gareth Bale monte au créneau !

Publié le 26 mai 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que son amour pour le golf fait polémique en Espagne, les médias et observateurs annonçaient qu’il se préoccupait plus de ce hobby que de sa carrière au Real Madrid, Gareth Bale a tenu prendre la parole à ce sujet.

Gareth Bale n’est plus vraiment dans le cœur des supporters du Real Madrid. Outre ses récurrentes blessures chez les Merengue et son salaire mirobolant qui ne serait « pas justifié » selon plusieurs fans madrilènes, l’international gallois fait régulièrement polémique concernant son amour pour le golf, certains médias espagnols allant même jusqu’à affirmer qu’il faisait passer cela avant son club. Et Gareth Bale a encore une fois tenu à se défendre concernant cette passion, alors qu'il serait devenu indésirable aux yeux de son coach…

« Stephen Curry joue aussi au Golf le matin d’un jour de match »