Real Madrid : Comment Valverde a mis Zidane à ses genoux !

Publié le 21 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

Depuis le début de saison, Zinedine Zidane donne de plus en plus de temps de jeu à son milieu de terrain uruguayen Federico Valverde. Ce dernier, profitant de la blessure de Luka Modric pour se faire une place dans le 11 du Real Madrid, a mis Zizou à ses pieds…

Il a 22 ans, a chamboulé la hiérarchie et le jeu du Real Madrid, il est uruguayen, et évolue au milieu de terrain : Federico Valverde est LE joueur à surveiller du côté du Real cette saison. Introduit dans le onze suite à la blessure de Luka Modric, Valverde s’est imposé comme un élément clé de l’effectif madrilène, grâce à de très grosses performances dans l’entrejeu, notamment lors d’un derby de Madrid contre l’Atlético. De retour en 2018 après un prêt au Deportivo La Corogne, Valverde a mis Zidane et l’Europe à ses pieds en un claquement de doigts…

« Le joueur qu’il manquait au Real Madrid »

Dans une interview pour Onze Mondial , le commentateur sportif, spécialiste de la Liga Benjamin Da Silva (BeIN Sport) explique qu’il a tout chamboulé au Real Madrid. « C’était le joueur qu’il manquait au Real Madrid, notamment pour rafraîchir la concurrence avec Modric et Kroos. Il me rappelle beaucoup dans l’esprit Kovacic, dès qu’il prenait le ballon, il allait tout de suite vers l’avant, ça faisait beaucoup de bien au Real Madrid. Valverde est un vrai choix d’avenir ». Des propos à la hauteur des performances de l’homme depuis le début de la saison, qui a su donc chambouler totalement l’effectif madrilène et la hiérarchie. Excellent balle au pied, toujours porté vers l’avant, excellent relayeur et très bon dans les duels, Valverde est devenu LE nouveau visage du milieu de terrain madrilène depuis le début de la saison.

