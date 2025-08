Real Madrid : Le problème à 100M€ sur le mercato

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a perdu trois tauliers de son vestiaire en les personnes de Luka Modric, Lucas Vazquez et Carlo Ancelotti cet été. Star offensive du club, Rodrygo Goes serait aussi sur le départ, mais un problème économique compliquerait grandement les affaires du Brésilien à un mois de la clôture du mercato.

Rodrygo Goes (24 ans) n’est plus en phase avec le Real Madrid après six années de bons et loyaux services envers la Casa Blanca. Le vainqueur des Ligues des champions 2022 et 2024 aurait des envies d’ailleurs à trois ans de l’expiration de son bail à Madrid, mais son transfert est loin d’être bouclé.

«Nous disions déjà au mois de mai que Rodrygo ne se voyait plus au Real Madrid» Présent autour de la table de l’émission La Tribu de Radio Marca, Felipe del Campo s’est lâché sur les difficultés entourant le feuilleton Rodrygo à l’instant T. « Nous disions déjà au mois de mai que Rodrygo ne se voyait plus au Real Madrid ».