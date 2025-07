Real Madrid : Le clash que personne n'a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au sein du Real Madrid, éliminé au stade des demi-finales de la Coupe du monde des clubs, on verrait d'un très bon oeil ce nouveau format de la compétition programmée tous les quatre ans. Après la première édition aux Etats-Unis, le club merengue aurait tranché et, soutenu par d'autres équipes du Vieux-Continent et de l'autre côté de l'Atlantique, ferait le voeu d'une nouvelle révolution.

Entre le 15 juin et 13 juillet dernier, la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs se déroulait aux Etats-Unis. Terminé le format des meilleures équipes de chaque confédération, une compétition à 32 équipes est la norme désormais. Et à l'instar de la Coupe du monde entre les équipes nationales, ce Mondial des clubs aura lieu tous les quatre ans.

Le Real Madrid veut une Coupe du monde des clubs tous les deux ans... Toutefois, l'institution merengue aux 15 Ligues des champions voudrait plus. Alors que les gains pour les équipes prenant part à la compétition sont considérables, en attestent les 92M€ récoltés par le finaliste malheureux qu'est le PSG, Florentino Pérez cultiverait le désir de mettre au goût du jour une nouvelle tradition. L'iconique président du Real Madrid aurait à cœur de faire du Mondial des clubs un évènement ayant lieu tous les deux ans selon ESPN.