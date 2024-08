Real Madrid : Grandes retrouvailles, la folle confidence de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le tirage de la Ligue des champions a rendu son verdict, des retrouvailles entre les frères Mbappé auront lieu. Et pour cause, le LOSC recevra le Real Madrid dans cette poule unique. Et Olivier Létang révèle d'ailleurs une confidence que lui a faite Kylian Mbappé avant même l'organisation du tirage au sort.

Le tirage au sort de la Ligue des champions offre plusieurs belles affiches au LOSC qui recevra le Real Madrid, la Juventus Turin, Sturm Graz et Feyenoord au stade Pierre-Mauroy et se déplacera à Liverpool, l'Atlético de Madrid, le Sporting et Bologne. Un beau programme qui sera notamment marqué par les retrouvailles entre les frères Mbappé. Ethan, qui a signé à Lille cet été, affrontera Kylian pour la première fois en professionnel. Et d'après Olivier Létang, l'attaquant du Real Madrid l'avait prédit.

«On en avait parlé avec Kylian»

« On en avait parlé avec Kylian avant le troisième tour préliminaire contre Fenerbahçe. Il nous avait dit de déjà nous qualifier... On est assez proches. Pour les deux frères, c'est extraordinaire de se recroiser aussi vite et en Ligue des champions. On en rêvait tous. C'est encore une histoire dans l'histoire. Je vais aussi retrouver Carlo Ancelotti que j'avais croisé au PSG (quand il était directeur sportif) et même Thiago Motta avec la Juventus Turin. Tout ça est formidable », assure le président du LOSC dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«On vendra chèrement notre peau»

« On vendra chèrement notre peau contre tous les adversaires. Il faut qu'on soit à la hauteur. Tout dépendra avec quel mental nous aborderons ces matches. Il ne faut pas que ce soit le même qu'hier soir face au Slavia à Prague (2-1). Sinon, on va se faire souffler dessus. Il va falloir retrouver des couleurs. Mais l'objectif était de se qualifier. Les joueurs l'ont fait », ajoute Olivier Létang.