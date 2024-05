Real Madrid : Coup de pression pour Mbappé, quelle décision prendre ?

La rédaction

Après 7 saison au PSG, Kylian Mbappé a annoncé son départ. Désormais, il serait attendu au Real Madrid. Enfin, l’international français devrait s’engager avec la Casa Blanca. Et c’est donc le club madrilène qui aura le dernier mot en ce qui concerne la participation de Mbappé aux prochains Jeux Olympiques. Alors que la pression s’accentue sur le Real Madrid, il va falloir trancher pour Florentino Pérez et ses collaborateurs.

Présent dans la liste de Didier Deschamps, Kylian Mbappé va donc disputer l’Euro avec l’équipe de France. Mais l’été pourrait être encore plus chargé pour le futur ex-joueur du PSG. En effet, Mbappé ne s’en est jamais caché : il veut disputer les Jeux Olympiques. Il pourrait donc en avoir l’occasion en cet été 2024 en faisant partie du groupe de Thierry Henry. Mais celui qu’on annonce au Real Madrid le sait très bien, cela ne dépend pas de lui, puisque c’est son club qui donnera le feu vert ou non pour que Kylian Mbappé dispute ou non les JO.



Mbappé aux JO ? Macron met la pression

Kylian Mbappé attendu au Real Madrid, c’est donc le club madrilène qui devra décider pour la présence du Français aux Jeux Olympiques. Et comme cela a pu être rapporter, le Real Madrid ne voudrait pas libérer ses joueurs pour cette Olympiade. De quoi en contrarier plus d’un en France, eux qui veulent voir Kylian Mbappé avec la France cet été. C’est notamment le cas d’Emmanuel Macron. Le président de la République a déjà expliqué avoir mis la pression sur le futur club de l’actuel joueur du PSG. Et voilà que ce mardi, Florentino Pérez, président de la Casa Blanca, était invité à l’Elysée pour déjeuner avec Emmanuel Macron notamment.

Le dilemme du Real Madrid

Le Real Madrid cédera-t-il à la pression mise pour la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques ? Le laisser ou pas ? Tel est donc le dilemme pour Florentino Pérez et compagnie à Madrid. Alors que le Real Madrid pourrait faire un grand plaisir à Mbappé en le laisser jouer avec la sélection de Thierry Henry cet été, il y a également des raisons de le retenir, que ce soit sportives ou économiques.



Alors, que doit faire le Real Madrid avec Kylian Mbappé ?