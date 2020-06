Foot - Real Madrid

Real Madrid : Cette légende du Real qui rend hommage à Keylor Navas

Publié le 5 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Aujourd’hui au PSG, Keylor Navas a marqué l’histoire du Real Madrid entre 2014 et 2019. Et ce n’est pas Fernando Morientes, ancienne gloire de la Casa Blanca, qui dira le contraire.

Dans l’ombre de Thibaut Courtois la saison dernière, Keylor Navas a préféré quitter le Real Madrid pour retrouver la lumière et un poste de numéro 1 au passage. Et c’est du côté du PSG que le Costaricien a choisi de se relancer. Depuis l’été dernier, le gardien fait le bonheur du club de la capitale, mais son nom restera pendant longtemps dans l’histoire de la Casa Blanca. En effet, l’ancien protégé de Zinedine Zidane a été l’un des hommes de base du technicien français lors des 3 succès en Ligue des Champions. Un dernier rempart qui a réussi à faire la différence des les moments cruciaux. Du côté du Real Madrid, on s’en souviendra. Et c’est Fernando Morientes, ancienne gloire du Bernabeu, qui a rendu hommage à Keylor Navas.

« Il est une légende »