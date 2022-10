Foot - Real Madrid

Real Madrid : Aulas en remet une couche sur le Ballon d'Or de Benzema

Pour la première fois de sa carrière, Karim Benzema a remporté, à l’âge de 34 ans, le Ballon d’Or. Il devient par la suite le cinquième français à recevoir cette récompense. Présent à la cérémonie, Jean-Michel Aulas n’avait pas pu cacher sa joie lorsque le joueur formé à l’OL a reçu le trophée. Il a ensuite voulu laisser un message à l’attaquant du Real Madrid sur son compte Twitter.

Cinquième joueur français à recevoir cette récompense, Karim Benzema a été sacré Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière. Un titre totalement mérité après sa saison flamboyante avec le Real Madrid. Formé à l’OL, son ancien président, Jean-Michel Aulas, ne s’était pas empêché de le féliciter. Lundi en toute fin de soirée, il en a remis une couche.

⁦@OL⁩ Quand une académie permet aux meilleurs de devenir le plus grand c’est que les valeurs sont fortes et intégrées …Merci Karim d’être ce que tu es un homme bien merci Florentino de lui avoir permis de devenir le plus grand ❤️💙🙏👍 pic.twitter.com/lnqwEh9EJe