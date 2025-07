PSG : Après l’humiliation, il fait ses adieux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entré en jeu face au PSG à la Coupe du monde des clubs, Lucas Vazquez a réalisé à cette occasion son ultime apparition avec le maillot du Real Madrid. Arrivant à la fin de son contrat, l’international espagnol quitte son club formateur, qui lui rendra hommage ce jeudi. Avant ce grand rendez-vous, il a publié un message d’adieu à ses supporters.

Sèchement battu par le PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs (4-0), le Real Madrid a vu deux de ses joueurs réaliser leur ultime apparition face au champion d’Europe, à savoir Luka Modric et Lucas Vazquez. Ce dernier a publié un long message sur ses réseaux sociaux avant d’entamer une nouvelle aventure pour faire ses adieux à son club formateur.

« Madrid est devenu ma maison » « Chers madridistas, presque deux décennies se sont écoulées depuis que je suis arrivé à Valdebebas, à l'âge de 16 ans, plein de rêves et d'excitation à l'idée de porter ce maillot. Chaque pas a été un cadeau et, au fil du temps, Madrid est devenu ma maison. Nous avons vécu des soirées inoubliables, 23 titres et des moments qui resteront gravés dans ma mémoire. Je remercie du fond du cœur le président, le conseil d'administration, les employés, les entraîneurs, les coéquipiers et, surtout, les supporters. Vous m'avez poussé à en faire toujours un peu plus. Aujourd'hui, après plus de 400 matchs, c'est à mon tour de dire au revoir au club de ma vie, mais je pars l'esprit tranquille, avec la certitude d'avoir tout donné », a écrit Lucas Vazquez.