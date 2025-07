Mbappé : «Un désastre» est annoncé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Battus 4-0 par un PSG flamboyant en demi-finales de la Coupe du monde des clubs, les joueurs du Real Madrid ont pris une véritable claque. Un naufrage collectif qui n’a pas échappé à Pierre Ménès. L’ancien chroniqueur du CFC tire la sonnette d’alarme et pointe du doigt les énormes chantiers qui attendent Xabi Alonso.

Il y a des défaites qui laissent des traces. Celle du Real Madrid contre le PSG en demi-finales de la Coupe du monde des clubs entre clairement dans cette catégorie. Balayés 4-0, les Merengue ont montré un visage méconnaissable. Et pour Pierre Ménès, il n’y a aucun doute : Xabi Alonso va devoir être fort pour recréer une dynamique.

Ménès dubitatif face au Real de Xabi Alonso

« Je ne suis pas ébahi par ce que fait Xabi Alonso, et le match face au PSG a confirmé le désastre. La composition de Xabi Alonso était suicidaire », a-t-il lâché dans une vidéo publiée sur sa chaîne. Des choix incompréhensibles pour le journaliste, qui s’inquiète sérieusement de l’avenir du Real Madrid, qui n'a pas réussi à assurer la succession de Toni Kroos dans l'entrejeu. « En aucun cas, le Real Madrid peut briguer une place de favori en Ligue des champions la saison prochaine. Il manque trop de choses au milieu de terrain et en défense aussi », a-t-il ajouté, lucide et tranchant.