Officiel : Le Real Madrid fait une grosse annonce

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs années, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior est victime d'injures racistes de la part des supporters d'autres clubs. Même lorsqu'ils n'affrontent pas le Real Madrid. En marge de FC Barcelone-Naples et Atlético de Madrid-Inter Milan en Ligue des Champions, des chants et injures racistes ont été proférés contre l'international brésilien. Une situation qui pousse le Real Madrid à porter plainte contre les deux clubs espagnols.

Une nouvelle fois, Vinicius Junior a été victime d'injures racistes à son égard. Les supporters du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid s'en sont pris à lui avant le match de leur équipe en Ligue des Champions cette semaine. Une situation prise au sérieux par le Real Madrid.

«Le Real Madrid a déposé une plainte pour les insultes racistes et haineuses adressées à notre joueur Vinicius»

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le club madrilène annonce avoir « a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général de l'État contre les crimes de haine et la discrimination, pour les insultes racistes et haineuses adressées à notre joueur Vinicius Junior avant les matchs de la Ligue des champions FC Barcelone-Naples et Atlético de Madrid-Inter Milan. Le Real Madrid demande [...] d'identifier les auteurs de ces insultes racistes et haineuses. »

«Le Real Madrid condamne ces violentes attaques racistes, discriminatoires et haineuses»