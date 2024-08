Mbappé - Vinicius Jr : Une injustice dénoncée au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la BBC, place à la BMV au Real Madrid. Les trois fantastiques de la Casa Blanca, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Jr, ont ainsi déjà un acronyme, mais voilà qu'on oublie peut-être quelqu'un des discussions : Rodrygo. Tout aussi important que les autres au Real Madrid, le Brésilien est moins médiatisé. Au grand dam d'un certain Rivaldo.

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, cela fait une star de plus au Real Madrid. Forcément, les caméras sont braquées sur l'international français, mais aussi sur les deux autres gros noms de la Casa Blanca : Jude Bellingham et Vinicius Jr. En revanche, pour ce qui est de Rodrygo, qui complète l'attaque de Carlo Ancelotti au Real Madrid, ça en parle beaucoup moins. Pourtant, le Brésilien est tout aussi important, en témoigne son but face à Majorque.

« Ils vont devoir ajouter le R de Rodrygo »

Suite à cette rencontre, une polémique avait d'ailleurs éclaté en Espagne. En effet, un message envoyé par l'équipe de communication de Rodrygo dans le canal Whatsapp du club merengue avait fait énormément parler. On pouvait alors y lire : « La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vinicius, mais à cet acronyme, ils vont devoir ajouter le R de Rodrygo. Nous avons le quatuor offensif et le reste de l'équipe. Chacun a son importance dans les matchs et prouvera sa valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participerons ». Un message qui a par la suite été supprimé.

« Qu'on ne parle pas de son importance me parait comme une grande injustice »

Le manque de médiatisation Rodrygo face à Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham poserait donc déjà problème. Rivaldo a d'ailleurs rajouté de l'huile sur le feu. Rapporté par As, le Brésilien a lâché à propos de son compatriote : « Il a toutes les raisons de se plaindre et de s'attaquer à la presse et à ceux qui ne parlent que des trois, Mbappé, Bellingham et Vinicius. Rodrygo est un joueur très important du Real Madrid et il ne devrait pas passer derrière l'un de ses coéquipiers en attaque. Rodrygo est au même niveau que Mbappé, Belligham ou Vinicius. Depuis plusieurs saisons, il fait la différence au Real Madrid. Qu'on ne parle pas de son importance me parait comme une grande injustice. Quand on parle du Real Madrid, on cherche toujours les joueurs qui attirent l'attention, mais Rodrygo n'a rien à envier à ses coéquipiers ».