Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid annonce du très lourd

Cet été, le Real Madrid a donc enfin mis la main sur Kylian Mbappé. Sur le papier, c’est un renfort XXL et on attendait beaucoup de son association avec Vinicius Jr. Toutefois, pour le moment, l’ex-joueur du PSG a du mal et sa relation avec le Brésilien est loin d’être optimale. Toutefois, au Real Madrid, on ne perd pas espoir concernant cette association.

Après avoir tout gagné la saison dernière, le Real Madrid s’est renforcé avec Kylian Mbappé. Un sacré atout en plus, mais jusqu’à présent, le Français a plutôt déséquilibré le collectif dirigé par Carlo Ancelotti. La Casa Blanca est loin d’être la plus convaincante pour le moment et Mbappé est notamment pointé du doigt. Les critiques apparaissent, mais le Real Madrid est toujours derrière son numéro 9.

« Le club croit en Mbappé »

La période est actuellement compliquée pour Kylian Mbappé. Alors qu’on attend beaucoup plus de l’attaquant du Real Madrid, le club merengue garde confiance en son joueur. Pour la Cadena Ser, le journaliste Javier Herraiz a expliqué : « Mbappé est une solution et non pas un problème. Le club croit en Mbappé et celui qui ne croit pas en Mbappé, ne croit pas au football ».

« Vinicius Jr et Mbappé vont s’entendre à merveille »

De plus, le journaliste espagnol a fait une confiance sur les grands espoirs du Real Madrid en ce qui concerne l’association entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé : « Au Real Madrid, ils croient que Vinicius Jr et Mbappé vont s’entendre à merveille, qu’ils vont cohabiter. C’es l’idée du Real Madrid ».