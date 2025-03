Mbappé - Vinicius : «C’est une torture», panique au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Florentino Pérez a bouclé sa signature de rêve avec Kylian Mbappé à la dernière intersaison. Un renfort de taille qui a bousculé l’équilibre de l’équipe et ce, encore à ce jour. Les errances défensives de Mbappé et de Vinicius Jr peuvent s’apparenter à de la torture du point de vue de Jorge Valdano qui compare ce cas de figure là à Romario et Ronaldo notamment. Explications.

Kylian Mbappé est apparu agacé d’une nouvelle fois être remplacé en cours de rencontre dimanche dernier. Pour la seconde sortie de suite en Liga après le Betis Séville une semaine plus tôt (0-1), Carlo Ancelotti a rappelé Mbappé avant le coup de sifflet final de la réception du Rayo Vallecano au Santiago Bernabeu (2-1). Une décision qui a semblé agacer le champion du monde au vu de son langage corporel à sa sortie.

«Ils se cherchent plus qu'ils ne le devraient pour ne pas être critiqué»

En Espagne, le journaliste Anton Meana souligne une relation délicate entre Vinicius et Kylian Mbappé. Sur le terrain, les deux hommes forcent un peu afin d’éviter toute critique à ce sujet si l’on se fie à Jorge Valdano, ancien joueur et entraîneur du Real Madrid.

« Ce sont deux joueurs qui ont une meilleure relation avec le but adversaire qu'avec le jeu, qu'avec l'association entre les joueurs. On les accuse de ne pas se trouver mais cela a à voir avec leurs caractéristiques. Ce sont deux joueurs rapides qui ont le but en face des yeux. J'ai aussi parfois l’impression qu'ils forcent pour se trouver l'un et l'autre quand le jeu demande un tir plutôt qu'une passe. En fait, ils se cherchent plus qu'ils ne le devraient pour ne pas être critiqué ».

«C'est impossible pour ces joueurs de faire des efforts»

Consultant pour Movistar+, Jorge Valdano a partagé un souvenir douloureux avec Romario et Ronaldo afin de comparer la situation délicate dans laquelle se trouve Carlo Ancelotti avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé au Real Madrid. « Il y a d'autres joueurs, comme Bellingham, qui oui, proposent des associations continuellement. C'est dans la nature de son jeu. C'est très difficile de demander à un joueur de sortir de sa nature comme on l'évoquait avec Mbappé et Vinicius. On dit aussi qu'ils ne courent pas suffisamment mais j'ai entraîné Romario, j'ai eu Ronaldo et les obliger à faire des allers retours sur le terrain est une torture. Ils ne pouvaient pas. C'est impossible pour ces joueurs de faire des efforts d'endurance ».