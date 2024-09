Mbappé - Real Madrid : C’est la panique en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent trois semaines après sa blessure à la cuisse contre Alavès mardi soir, Kylian Mbappé a créé un vent de panique en Espagne. La presse ibérique s’inquiète de la façon dont le Real Madrid va compenser l’absence du joueur français qui commençait à prendre ses marques au sein de l’attaque merengue.

Alors qu'il montait en puissance, Kylian Mbappé a été coupé dans son élan par une blessure à la cuisse contre Alavès. L'attaquant du Real Madrid va manquer trois semaines de compétition ce qui va pousser Carlo Ancelotti à revoir son système offensif, ce qui inquiète la presse espagnole, à commencer par le quotidien AS.

L'Espagne s'inquiète pour Mbappé

« La proximité du derby inquiétait au sein de l’équipe blanche de l’éventuelle absence du Français et hier le mauvais présage s’est confirmé. Il ne sera pas là ni contre l’Atlético, ni contre Lille (Ligue des Champions, et où il espérait retrouver son frère Ethan, et Villarreal, en plus de manquer les deux matches de France lors de la prochaine trêve de l’équipe nationale. Une perte plus importante que pénible. L’absence de Mbappé provoquerait des sueurs froides dans n’importe quelle autre équipe. Bien qu’il ne soit pas encore le joueur éblouissant que le Madridismo attend, ses éclairs de génie sont plus que suffisants pour deviner le genre d’impact qu’il produira bientôt », peut-on lire dans les colonnes du média madrilène.

«Les pires présages se sont confirmés avec Kylian Mbappé»

L’autre quotidien de la capitale espagnole, MARCA, a également affiché son inquiétude après la blessure de Kylian Mbappé : « Les pires présages se sont confirmés avec Kylian Mbappé. Le Français, comme cela a été détecté lors des tests médicaux auxquels il a été soumis, souffre d’une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Bien qu’il n’y ait toujours pas de congé officiel, la maladie l’empêche d’être contre l’Atletico de Madrid dimanche prochain et on estime qu’il ne pourra jouer qu’après la prochaine pause. La blessure qu’il subit nécessite généralement trois semaines de congé. Le Français avait hâte de disputer son premier grand duel, mais il faudra attendre. »