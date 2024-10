Mbappé : Malaise au Real Madrid, le coupable est désigné !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance. Mais il a également fait quelques victimes chez les Merengue, dont Jude Bellingham. L’international anglais a reculé d’un cran dans le onze de départ. Le joueur de 21 ans vit un certain malaise, et le coupable serait déjà identifié.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves d’enfance cet été. Après sept ans passés au PSG, le natif de Bondy a signé libre au Real Madrid. Mais son arrivée a fait quelques victimes chez les Merengue. Rodrygo a un rôle beaucoup moins important dans le onze de Carlo Ancelotti désormais, mais ce n’est pas le seul.

Mbappé, Vinicius Jr... Un clash éclate au Real Madrid ! https://t.co/zlk4D0MBL6 pic.twitter.com/WsqCjoDLLP — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Bellingham brille beaucoup moins au Real Madrid

En effet, Jude Bellingham a aussi reculé d’un cran sur le terrain. Très offensif la saison passée, le joueur de 21 ans évolue désormais plus comme un milieu de terrain. Il n’a d’ailleurs toujours pas ouvert son compteur but cette saison, alors qu’il en était déjà à une dizaine l’année dernière à la même période. L’international anglais vit un certain malaise au Real Madrid, et le coupable serait déjà désigné.

Ancelotti directement responsable ?

Comme le rapporte MARCA, Carlo Ancelotti aurait une part de responsabilité. Le technicien italien a décidé d’attribuer un nouveau rôle à Jude Bellingham dans son onze afin de faire de la place à Kylian Mbappé en attaque, mais aussi pour pallier le départ à la retraite de Toni Kroos. Résultat, l’Anglais est nettement moins efficace sur le plan offensif, et son malaise se veut grandissant. Il a d’ailleurs exprimé une forme de colère ce samedi soir en reprochant à Vinicius Jr de ne pas lui avoir fait la passe. Jude Bellingham est en plein mal-être au Real Madrid, et ce serait en partie à cause de Carlo Ancelotti. Reste maintenant à voir si le coach de 65 ans saura régler ce problème, comme il a pu le faire avec Rodrygo il y a quelques semaines. À suivre...