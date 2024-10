Mbappé : Le Real Madrid s’est offert un gros problème ?

Pierrick Levallet

Après de longues années d’attente, le Real Madrid a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. L’international français a toujours rêvé d’évoluer chez les Merengue, et c’est désormais chose faite. Mais le club madrilène s’est sans doute offert un gros problème avec la signature de la star de 25 ans.

Un déséquilibre défensif provoqué par Mbappé ?

Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid est en difficulté cette saison d’un point de vue défensif. L’équipe semble déséquilibrée, en partie à cause de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti a changé ses plans comparé à la saison dernière pour faire de la place à l’ancien du PSG dans son attaque. Mais depuis, le Real Madrid presse beaucoup moins et subit nettement plus les offensives adverses.

Le Real Madrid n'a pas remplacé Kroos non plus

L’arrivée de Kylian Mbappé n’est néanmoins pas la seule responsable de ce déséquilibre provoqué au Real Madrid. Le départ à la retraite de Toni Kroos se fait également sentir. Carlo Ancelotti n’a pas vraiment réussi à remplacer l’Allemand, qui faisait le lien entre la défense et l’attaque dans les transitions. L’entraîneur du Real Madrid ne semble toutefois pas réussir à trouver les solutions pour résoudre ces problèmes.