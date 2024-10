Mbappé : Le Real Madrid sacrifie une star, l'Espagne hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le Real Madrid a enfin réussi à obtenir la signature de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrivait à échéance. Mais pour faire de la place au capitaine de l'équipe de France, Carlo Ancelotti a changé ses plans, sacrifiant même en partie Jude Bellingham dont l'influence sur le jeu merengue a largement diminué cette saison.

Après de très longues années d'attente, Kylian Mbappé a fini par signer au Real Madrid l'été dernier alors que son contrat prenait fin au PSG. Par conséquent, Carlo Ancelotti a du chambouler son animation offensive pour intégrer le capitaine de l'équipe de France dans son système. Ainsi, Rodrygo a fini par être relégué sur le banc de touche, tandis que Jude Bellingham a vu son impact offensif être amoindri. Une situation qui inquiète le journaliste de AS Antonio Romero qui ne cache pas son agacement après la déroute du Real Madrid dans le Clasico samedi soir (0-4).

Bellingham en perte d'influence

« Les supporters madrilènes, exigeants et habitués au triomphe et au succès, ont attendu patiemment l'arrivée de l'attaquant français pour améliorer une équipe qui a soulevé tous les trophées possibles et, pour l'instant, le coup se retourne contre eux. Une star de son envergure et de son prix ne peut pas rater ce qu'il a raté et ne peut pas se retrouver hors-jeu à plusieurs reprises, même si l'équipe de Flick travaille bien - ce qui est le cas », écrit le journaliste espagnol dans sa chronique pour AS, avant de regretter que le Real Madrid ait sacrifié Jude Bellingham pour Kylian Mbappé.

«Les Madrilènes ont sacrifié le talent offensif de Bellingham»

« Les Madrilènes ont dépensé beaucoup d'argent, changé leur façon de jouer et sacrifié le talent offensif de Bellingham pour que Mbappé fasse la différence, et pour l'instant ça ne marche pas. Libéré des tâches défensives, titulaire indiscutable depuis le premier jour et jouant 90 minutes de chaque match par décret, l'international français peine à trouver sa place sur le terrain. Il a parfois semblé impuissant face à l'efficacité défensive du Barça et son langage corporel a montré de la nervosité et peu de confiance en sa capacité à renverser la situation. Le public l'a même sanctionné par quelques sifflets, comme un premier avertissement que ce n'est pas le championnat de France ou le PSG », ajoute Antonio Romero.