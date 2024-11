Mbappé : Le Real Madrid dénonce encore un «problème»

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé n’échappe pas à certaines critiques. Mais Carlo Ancelotti a également quelques détracteurs. Le technicien italien ne cesse de changer ses plans pour tirer le meilleur de la star de 25 ans, au détriment d’autres éléments de l’équipe. Et cela ne plairait pas vraiment à la direction madrilène.

Kylian Mbappé voit son rêve peu à peu se transformer en cauchemar. L’international français était sur son petit nuage lorsqu’il a signé libre au Real Madrid après la fin de son contrat au PSG. Mais c’est un dur retour à la réalité qui frappe l’international français en Espagne. Auteur d’un début de saison plutôt mitigé malgré ses 8 buts en 15 matchs, le natif de Bondy déçoit dans la capitale espagnole.

Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid

Kylian Mbappé est d’ailleurs passé à côté de son match face à l’AC Milan ce mardi soir (défaite 1-3). Pourtant, Carlo Ancelotti ne cesse de multiplier les essais tactiques pour mettre la star de 25 ans dans les bonnes conditions. La direction madrilène ne comprendrait d’ailleurs pas certains choix du technicien italien.

Les situations d'Endrick et Arda Güler interpellent au Real Madrid

D’après les informations de Relevo, le Real Madrid trouverait que le manque de temps de jeu d’Endrick et d’Arda Güler est un « problème ». Le Brésilien est doté d’un grand potentiel et l’international turc fait souvent de bonnes entrées. Cependant, Carlo Ancelotti ne les utilise pas plus souvent parce qu’il souhaite d’abord régler les problèmes avec Kylian Mbappé. A suivre...