Mbappé : Le Real Madrid appelle Zidane à la rescousse !

Jean de Teyssière

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Depuis son arrivée dans l’un des plus grands clubs du monde, l’ancien joueur du PSG vit des moments très difficiles. Dans le jeu, il n’arrive plus à faire autant de différences qu’avant et pour y remédier, le Real Madrid pourrait faire appel à Zinédine Zidane, qui était déjà intervenu auprès de Karim Benzema.

Au Real Madrid, on a pourtant tout fait pour que Kylian Mbappé aille bien. SPORT révèle que Carlo Ancelotti a déchargé son joueur de nombreuses choses et que son fils, Davide, est très vite devenu très proche pour faciliter son intégration. Mais au final, sa prestation catastrophique face à Liverpool a montré aux dirigeants du Real Madrid que le problème avec Kylian Mbappé dépassait le simple cadre de l’intégration à une nouvelle équipe.

Le penalty de Liverpool, un mal pour un bien ?

Malgré le match raté de Kylian Mbappé face à Liverpool, le Real Madrid a toujours confiance en son joueur. On espère même au sein du club que ce penalty manqué, à la suite duquel il s’est prostré la tête dans les deux mains, va marquer un tournant positif à sa carrière madrilène. Une sorte de déclic, qui le poussera à changer sa façon de jouer et retrouver de l’efficacité.

Zidane à la rescousse ?

D’après le média espagnol SPORT, le Real Madrid n’a pas encore abattu toutes ses cartes avec Kylian Mbappé. Zinédine Zidane, proche de Mbappé, pourrait être appelé par le club espagnol pour tenter de redonner confiance en son numéro 9. Ce n’est pas la première fois que Zidane est appelé à la rescousse puisqu’il avait fait de même avec Karim Benzema lorsqu’il était en difficulté. Quelques années plus tard, Zidane offrait de ses mains le Ballon d’Or à KB9. C’est tout le mal que l’on souhaite à Mbappé.