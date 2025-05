Mbappé, le coup légendaire que personne n’a vu venir !

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait marquer l’histoire. S’il n’a remporté aucun trophée avec le club madrilène sur le plan collectif, l’attaquant de 26 ans pourrait rafler quelques distinctions personnelles comme le Pichichi et le Soulier d’or. Cela semblait d’ailleurs difficilement envisageable il y a quelques mois.

Mbappé en route pour écrire l'histoire ?

En effet, AS indique que Kylian Mbappé pourrait prendre le Pichichi et le Soulier d’or. Peu de joueurs ont réussi cet exploit dès leur première saison au Real Madrid. Et s’il figure parmi les favoris pour ces trophées, c’est grâce à sa fin de saison spectaculaire. Kylian Mbappé a tout simplement inscrit 10 buts lors des 6 derniers matchs.