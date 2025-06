Mbappé, le changement que personne n’a vu venir !

La saison prochaine risque d’être particulièrement différente au Real Madrid. Le club madrilène a remplacé Carlo Ancelotti par Xabi Alonso. L’entraîneur espagnol a déjà pris les commandes de l’effectif merengue en marge de la Coupe du monde des clubs. Et le technicien de 43 ans a apporté un changement auquel Kylian Mbappé et les autres joueurs devront s’habituer.

Xabi Alonso, le gros changement au Real Madrid

Une scène peu habituelle s’est d’ailleurs produite lors de la dernière séance d’entraînement du Real Madrid. Comme le rapporte AS, Xabi Alonso s’est montré très actif. Le coach de 43 ans aime y mettre du sien et a donc participé à la séance en tant que joueur. Ce serait dans son ADN d’agir dans la sorte. Kylian Mbappé et les autres éléments de la Casa Blanca devront s’habituer à ce changement tant Xabi Alonso est différent de Carlo Ancelotti.