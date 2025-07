Mbappé : «La plus grosse m***e», le coup de gueule de Pierre Ménès

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révélation de la dernière édition de Roland-Garros, où elle avait atteint le dernier carré, Loïs Boisson poursuit son irrésistible ascension. Malgré une élimination rapide à Wimbledon, la Française s’est imposée avec autorité au tournoi WTA 250 de Hambourg. Une résilience saluée par Pierre Ménès, qui a osé un parallèle inattendu avec Kylian Mbappé.

« Quand ça commence à coincer, on les taille »

« Elle découvre incompétence des gens qui suivent le sport en France. On monte les gens au sommet et quand ça commence à coincer, on les taille. Le meilleur exemple est Kylian Mbappé, comparé à Pelé quand il avait 18 ans et aujourd’hui, pour la moitié des français est la plus grosse merde du football mondial » a déclaré Ménès.