Mbappé : Il l’annonce, le Real Madrid a trouvé sa nouvelle icône

Après avoir essayé plusieurs fois ces dernières années, le Real Madrid a fini par réussir à s’attacher les services de Kylian Mbappé. Joselu s’est exprimé sur l’arrivée du capitaine de l’équipe de France et ne semble pas inquiet de la concurrence que cela va amener. L’attaquant merengue estime qu’il pourrait devenir un joueur iconique de la Casa Blanca.

L’attaque du Real Madrid va avoir du sang neuf la saison prochaine. En plus de Kylian Mbappé, Endrick arrivera lui aussi cet été, afin d'évoluer aux côtés de Vinicius Junior, Rodrygo et consort. Ce qui va créer encore plus de concurrence, notamment pour Joselu.

« Il peut devenir un joueur iconique du club »

Au micro de la radio Onda Cero , l’attaquant du Real Madrid a évoqué l’arrivée de Kylian Mbappé : « C’est un joueur d’une dimension énorme. Il peut devenir un joueur iconique du club. Le Real Madrid va avoir plus de solutions offensives », a déclaré Joselu, qui ne voit pas la concurrence du Français comme négative.

« Plus tu as de joueurs, mieux c’est »