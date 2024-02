Mbappé - Haaland : Il annonce le grand gagnant pour le Real Madrid !

Benjamin Labrousse

Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison, et devrait très probablement rejoindre le Real Madrid. Mais le club espagnol a toujours également souhaité recruter Erling Haaland (Manchester City). A l’occasion d’un entretien, l’ancien joueur des Merengue Ivan Helguera s’est exprimé sur qui du Français ou du Norvégien correspondait le mieux aux attentes madrilènes.

Après des années de convoitises, le Real Madrid devrait enfin mettre le grappin sur Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG en juin prochain, le Français a déjà fait part de sa décision auprès des dirigeants parisiens et même auprès de ses coéquipiers. Le club espagnol, qui ne va donc lâcher aucune indemnité de transfert pour recruter Mbappé, réalise un coup monumental sur le marché des transferts.

Après Mbappé, Haaland au Real Madrid ?

Toutefois, les ambitions madrilènes sont herculéennes. Depuis plusieurs saisons déjà, plusieurs sources ont révélé que le Real Madrid souhaitait, en plus de Kylian Mbappé, recruter le Norvégien Erling Haaland. 2ème du dernier Ballon d’Or, l’attaquant de Manchester City est souvent perçu comme le rival de la star du PSG, notamment dans la course aux futurs titres de meilleur joueur du monde...A l’occasion d’un entretien accordé au média espagnol AS , l’ancien joueur du Real Madrid Ivan Helguera s’est livré sur Kylian Mbappé et Erling Haaland.

« Tout cela est plus facile pour lui que pour Haaland »