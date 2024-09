Mbappé : Déjà un premier malaise au Real Madrid

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cet été en quittant le PSG pour signer libre au Real Madrid. Mais son arrivée dans la capitale espagnole semble avoir déjà provoqué un certain malaise dans le vestiaire. Rodrygo se sentirait mis de côté par les Merengue et commencerait à s’agacer de voir son rôle changer petit à petit.

Cet été, Kylian Mbappé a tourné la page PSG et a démarré un nouveau chapitre de sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid, où il a été accueilli à bras ouverts par le vestiaire madrilène. Mais quelques semaines plus tard, son arrivée semble être à l’origine d’un certain malaise dans le groupe de Carlo Ancelotti.

Rodrygo mis de côté au Real Madrid ?

En effet, Rodrygo vivrait plutôt mal son changement de rôle comme le rapporte SPORT. L’attaquant de 23 ans se sentirait mis de côté au Real Madrid, le club madrilène misant visiblement Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr. Rodrygo n’apprécierait pas cela et en viendrait même à jalouser la fameuse BMV.

Ancelotti mise sur sa polyvalence

Reste maintenant à voir si Carlo Ancelotti parviendra à régler ce problème avant qu’il ne devienne trop gros et que Rodrygo ne finisse par partir au clash. L’entraîneur du Real Madrid porte pourtant l’international en haute estime. Le technicien italien apprécierait notamment sa grande polyvalence, qui lui rappellerait un certain Angel Di Maria. À suivre...