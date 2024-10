Mbappé : Daniel Riolo dénonce un problème au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid n'a pas affiché une grande sérénité. Moins impressionnant que l'année dernière, le club espagnol a quelques problèmes à régler. L'attaquant français a dû débarquer dans une équipe déjà bien remplie aux côtés de stars et Carlo Ancelotti est à la recherche de solutions.

Ce samedi soir, le Real Madrid dispute un match très important face au FC Barcelone, qui reste sur une victoire éclatante contre le Bayern Munich (4-1) cette semaine. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont perdu qu'un seul match avant cette rencontre, face à Lille en Ligue des champions, mais on sent bien que certaines rencontres sont assez difficiles. Pour Daniel Riolo, la situation n'est pas forcément surprenante.

Ancelotti à la recherche de solutions

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé dans l'équipe, le Real Madrid a été un peu chamboulé. Carlo Ancelotti dispose d'une grande star de plus en attaque et il doit réussir à contenter tout le monde. « Ancelotti, il se passe tout ce qu’on avait prévu. Il est obligé de bricoler, avec Rodrygo qui prend forcément mal le truc… C’est tout ce qu’on avait annoncé et tout Ancelotti qu’il est, tout Real qu’il est, à partir du moment où t’as Vinicius et Mbappé, t’es obligé de faire jouer les deux et tu te démerdes et faut y arriver » commente Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

« Ça n’empêchera pas de gagner »

Auteur d'une saison exceptionnelle l'an dernier avec une nouvelle victoire en Ligue des champions notamment, le Real Madrid n'a pas encore retrouvé la même dynamique même si en termes de résultats, le club reste en bonne forme pour le moment. « C’est pas terrible et ça sera pas terrible, mais ça n’empêchera pas de gagner car l’addition de talents, Ancelotti arrive à manager pour qu’il en ressorte quelque chose » poursuit l'éditorialiste.