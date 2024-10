«Le Real Madrid n'attend personne» : Mbappé reçoit un énorme coup de pression

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son premier Clasico, Kylian Mbappé a plus que déçu. L'ancien attaquant du PSG s'est distingué en se retrouvant huit fois en position de hors-jeu. Une statistique dont il se serait bien passé, mais qui confirme son début de saison compliquée avec le Real Madrid. Et en Espagne, on commence à perdre patience avec le capitaine de l'équipe de France.

Samedi soir, Kylian Mbappé était titulaire pour son premier Clasico face au FC Barcelone. Très attendu, le Bondynois a toutefois largement déçu puisque son principal fait d'armes est d'avoir été signalé en position de hors-jeu à huit reprises. Une prestation qui confirme les difficultés entrevues depuis le début de la saison et qui commence à inquiéter. Après la déroute du Real Madrid contre le Barça (0-4), le journaliste de AS Antonio Romero prévient clairement Kylian Mbappé.

Mbappé continue de décevoir

« Ici, il ne suffit pas d'être très bon et d'avoir une qualité bien supérieure à la moyenne ; ici, il s'agit de se donner à fond à chaque match, contre n'importe quel adversaire, et de justifier le prix de sa signature à chaque minute de chaque séance d'entraînement », écrit-t-il dans son édito pour AS, avant de poursuivre.

«Madrid n'attend personne et n'attendra pas Mbappé»

« À lui de se reprendre, de s'améliorer physiquement et de prouver à ceux qui commencent à douter de la nécessité de sa signature que cette mauvaise soirée sera oubliée au moment de la saison où les titres seront vraiment en jeu. Madrid n'attend personne et n'attendra pas Mbappé », ajoute Antonio Romero.